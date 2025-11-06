Хирург Лонская, из-за которой ослепла Инна Борода, уже месяц работает в зоне СВО
© Telegram-канал Дело Лонской
Хирург Екатерина Лонская, из-за которой ослепла Инна Борода, уже месяц работает в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Дело Лонской.
В декабре 2024 года, когда Екатерина оказалась под домашним арестом, она сообщила адвокатам о желании отправиться в зону СВО. В личном блоге представители хирурга подтвердили, что ей удалось осуществить задуманное.
«В ближайший год я буду продолжать лечить людей по контракту с Минобороны в зоне СВО. Если мои защитники опубликовали это видео, значит, я уже там», — сказала Лонская в официальном обращении.
Адвокаты отметили, что продолжат бороться за Екатерину в суде, поэтому подали кассационную жалобу. Но, как оказалось, заседание состоится без хирурга — она подписала отказ от участия.
Напомним, суд признал виновной пластического хирурга в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Инне Бороде – жене президента Федерации еврейских общин. Ей назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы.
Следствие установило, что Лонская во время операции по удалению нависшей кожи на веках допустила ошибки, которые привели к потере зрения пациентки.
