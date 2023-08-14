Химиотерапия не помогла: 21-летний российский хоккеист умер из-за опухоли головного мозга

Хоккеист, воспитанник уфимского ХК «Салават Юлаев» Родион Амиров умер после борьбы с опухолью головного мозга. Спортсмену был 21 год.

О смерти сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, опухоль у хоккеиста нашли в феврале 2022 года. Он прошел курс химиотерапии, но лечение не помогло.

Об умершем Амирове известно, что в КХЛ он забил 10 шайб и сделал 8 передач в 79 матчах. В 2020 году канадский клуб «Торонто» подписал с хоккеистом контракт новичка, который был рассчитан на три года.

В начале августа пришла новость о смерти 17-летнего российского хоккеиста Евгения Хвалько. Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер после укуса клеща. Юноша получил осложнения в результате заражения энцефалитом. Спортсмен боролся за жизнь несколько недель.