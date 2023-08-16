Хаотичные кровоподтеки, лопнул капилляр: хулиган избил актера во время съемок фильма

Неадекватный мужчина набросился на одного из актеров короткометражного фильма «Угрюмка» во время съемок в Екатеринбурге. Хулиган избил Александра Ткачука и сбежал. По факту случившегося начата проверка, пишет kp.ru.

Нападение произошло в подвальном помещении, переделанном в спортивный зал ради съемок. В какой-то момент, по словам актера, на площадку заявился крепкий мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он стал возмущаться, а потом перешел к активным действиям: толкнул Ткачука, повалил на землю и принялся душить.

Ситуация повторилась после того, как актеру ненадолго удалось вырваться. Во второй раз к нему на помощь пришли случайные прохожие, которые услышали крики о помощи. Они оторвали незнакомца от Александра, и тот, воспользовавшись суматохой, сбежал. Ткачук, в свою очередь, сразу же отправился писать заявление в полицию. Также мужчина снял побои — медики зафиксировали у него хаотичные кровоподтеки, разрыв капилляра на правом глазу, множество ушибов на голове, а также синяк над верхним веком.

Ранее в Москве неизвестный мужчина напал на главного тренера женской сборной России по парусному спорту. Незнакомец избил женщину зонтом-тростью и сбежал.