Каждая по 100 тысяч: предприимчивые воры похищают сушилки для рук в ресторанах Москвы

В Москве появились воры, которые похищают из ресторанов сушилки для рук известной фирмы Dyson. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что стоимость одной такой сушилки составляет порядка 100 тысяч рублей.

По предварительным данным, неизвестные совершили свои преступления в минувшие выходные дни. Они орудовали в разных районах столицы: Коньково, Зюзино и Северное Чертаново. Злоумышленники заходили в туалеты заведений и незаметно похищали аппараты.

Сейчас преступников ищут органы правопорядка.

Ранее мы писали о том, как житель Перми обокрал цветочный магазин ради возлюбленной. Мужчина пошел на преступление, чтобы впечатлить свою любимую девушку. Отмечается, что он украл цветы и плюшевые игрушки. Источник подчеркнул, что было украдено 113 роз и две больших игрушки. Ущерб бизнесу составил более 38 тысяч рублей.

Свои действия злоумышленник проделал ночью. Он взломал замок и проник в магазин, где и совершил свое преступление. Кроме этого, после цветочного магазина, мужчина совершил кражу уже в другом. Он украл планшет. Устройство преступник продал, а деньгами воспользовался по своему усмотрению.

Органы правопорядка задержали молодого человека. Он уже дал признательные показания, сообщив, что всего лишь хотел порадовать свою девушку. Полицейские заключили мужчину под стражу и возбудили уголовные дела по факту кражи и грабежа.