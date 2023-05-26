Казанец проник ночью в поликлинику и расстрелял женщину-охранника

В Казани неизвестный проник в городскую поликлинику и стал рыться в медицинских картах пациентов. Злоумышленника попыталась задержать охранница, но ей было оказано сопротивление. Мужчина расстрелял ее, после чего скрылся. Подробности узнало издание kp.ru.

Как сообщает источник, женщина-сторож услышала посторонние шаги в медицинском учреждении во время дежурства. Набравшись храбрости, она пошла искать источник звука и увидела рыщущего в документах преступника в маске. Он выстрелил в сотрудницу из пистолета, а после прошел мимо истекающей кровью жертвы и буквально исчез.

Ранение оказалось не смертельным, и женщина смогла добраться до тревожной кнопки. Приехавшие на место происшествия медики оказали ей необходимую помощь и забрали с собой в больницу, а полицейские начали поиски подозреваемого. Все двери поликлиники были закрыты, но внутри правоохранители никого не обнаружили. Оказалось, что злоумышленник ушел через форточку. Так же он и проник ночью в помещение.

Через некоторое время виновного в нападении удалось задержать. Им оказался 50-летний житель Казани, который уже имел проблемы с законом. Оружие же пока не удалось обнаружить. По предварительной информации, стрельба происходила из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На данный момент полиции не удалось выяснить, с какой целью подозреваемый проник в поликлинику и что искал в документах.

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