Казахского дипломата Сакена Мамаша приговорили к 6 годам за избиение жены. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Суд вынес обвинительный приговор бывшему советнику посла Республики Казахстан в ОАЭ Сакену Мамашу. Его признали виновным в домашнем насилии над женой. В итоге мужчина отправится в колонию средней безопасности на 6 лет. Прокурор запрашивал для Мамаша тот же срок, который назначил ему суд.

Напомним, о домашнем насилии со стороны мужа супруга экс-дипломата рассказала в 2024 году. Карина Мамаш признавалась, что на протяжении 10 лет терпела побои от мужа.

«Одной зимой мы улетели в отпуск в Дубай, дети тогда еще маленькие были. Он меня бил на территории отеля. Ночью, когда он снова бил меня в номере, это было на одной кровати с детьми», — рассказывала она.

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