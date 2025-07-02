Украинский суд заочно приговорил звезду «Универа» Виталия Гогунского к 12 годам тюрьмы

Актера Виталия Гогунского на Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Его обвиняют в «коллаборационизме» и «пропаганде СВО». Об этом пишет Газета.Ru.

Также сообщается, что Винницкий городской суд Украины в качестве дополнительного наказания постановил лишить звезду «Универа» имущества и взыскать с него компенсацию в размере 380 долларов «за траты на проведенную экспертизу».

Годом ранее украинские власти уже ввели против Гогунского санкции, а Служба безопасности страны завела на актера дело по статьям «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и другим.

После начала спецоперации Виталий Гогунский поддержал российских военнослужащих. Артист неоднократно участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в городах РФ. Теперь актер пополнил ряды наших знаменитостей, против которых Киев начал уголовное преследование. Ранее на Украине также заочно приговорили к 10 годам тюрьмы блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

Ранее мы писали о том, что Украина объявила в розыск режиссера Никиту Михалкова.