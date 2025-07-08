Катер оказался вверх тормашками: четырехлетняя девочка утонула на базе отдыха

В Ленобласти прогулка на катере закончилась для четырехлетней девочки смертью. Судно с ребенком на борту перевернулось, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трагичный случай произошел на базе отдыха. Несовершеннолетняя каталась вместе со взрослыми по Вуоксе. В какой-то момент судно перевернулось и девочка начала захлебываться.

Другие участники водной прогулки попытались спасти ребенка, но безуспешно. После гибели девочки на место происшествия вызвали экстренные службы. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее сообщалось о смерти 12-летней девочки в спа-комплексе Ростова-на-Дону. Школьница пришла на день рождение подруги. Сестра несовершеннолетней в беседе с журналистами заявила, что намерена добиться справедливого наказания для виновников трагедии.