Катала разлагающееся тело на инвалидной коляске: британка пыталась выдать мертвую дочь за живую

Жительница Великобритании не смогла смириться со смерть дочери и делала вид, что она по-прежнему жива. Однако женщину раскусили соседи — их стали напрягать тлетворный запах и мухи, передает Romford Recorder.

По данным СМИ, в жилищную ассоциацию на британку пожаловались люди, которые устали от невыносимого запаха и насекомых. Женщина не стала к себе никого впускать, и тогда за ней организовали слежку.

Вскоре стало известно, что она живет вместе с мертвой дочерью, при этом пытается выдать покойную за живую. Для этого британка катала труп наследницы по улице в инвалидном кресле.

В итоге женщина попалась полиции. Однако ее не стали наказывать. Оказалось, что у пенсионерки проблемы с психическим здоровьем.

Ранее во время отдыха на Канарских островах туристка из Британии потеряла мужа после ужина в дорогом отеле. Глава семейства серьезно отравился.