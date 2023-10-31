Караулил возле дома, бил машину кирпичами: следовательница ушла с работы из-за преследований коллеги

В Нижнем Новгороде женщина, которая работала следователем, была вынуждена уволиться из-за повышенного внимания со стороны молодого коллеги. Оперативник преследовал ее и караулил возле дома, передает Telegram-канал Ni Mash.

Молодой человек влюбился в свою 34-ленюю коллегу и признался ей в чувствах. Однако замужняя женщина отказала ухажеру, тогда тот начал ей мстить. Например, оперативник создал в социальных страницах фейковую страницу следовательницы и стал от ее имени предлагать интим общим знакомым. Кроме того, силовик караулил коллегу у дома, а также бил ее машину кирпичами.

Все это продолжалось на протяжении четырех лет. За это время следовательница написала 30 заявлений по разным случаям, однако никакого результата не последовало. В итоге женщине пришлось уволиться и переехать в другой город, но даже это не остановило ее воздыхателя.

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