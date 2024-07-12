Капитан разбившегося под Коломной Superjet до последнего уводил борт от населенных пунктов

Погибший капитан разбившегося под Коломной Superjet до последнего уводил самолет от населенных пунктов. Об этом сообщает портал MSK1.

По данным источника, капитан потерпевшего крушение самолета Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко после поломки уводил судно подальше от населенных пунктов. В момент аварии на его маршруте были деревни Апраксино и Малое Карасево. После получения сигнала о технической неисправности 53-летний специалист начал уводить авиасудно в сторону леса, где борт и потерпел крушение.

«Он крутил над лесом! Я обратила внимание. Он разворачивался, шел от Карасева (деревня Малое Карасево — прим. «Страсти».), развернулся над полем — и опять на лес полетел. Но гудел очень здорово», — рассказала 360.ru очевидица крушения.

Уточняется, что причиной крушения мог стать отказ двигателя.

О крушении самолета под Коломной стало известно 12 июля 2024 года. В результате ЧП погибли трое членов экипажа.