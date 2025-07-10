Капитан был уставшим: в Приморье буксир на полном ходу протаранил на причале другое судно и уплыл

В Приморье буксир на полном ходу врезался в другое судно, после чего уплыл. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Находка 1 июня в 6:30 по местному времени. После того, как буксир протаранил судно, он развернулся и уплыл.

«В морском порту Находка при следовании буксира “Бикин” к месту базирования произошел навал на судно “Сольвейга”, ошвартованное у причала № 60», — говорится в сообщении ведомства.

Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку. Устанавливается факт несоблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания. Также в ведомстве добавили, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Утверждается, что капитан «Бикина» был сильно уставшим, пропустил поворот на причал и не успел остановить буксир.

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