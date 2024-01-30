Кандидат наук и автор книг по экономике 10 лет отдавал деньги мошеннице

Кандидат наук и автор книг по экономике стал жертвой 10-летнего обмана со стороны мошенницы. В общей сложности за это время ей удалось выманить у него более 15 млн рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

17 января в полицию поступило обращение 71-летнего Юрия Гельцера — кандидата наук и учредителя компании, управляющей нежилой недвижимостью. Как заявил мужчина, в течение 10 лет он подвергался мошенническим действиям со стороны своей знакомой, но до последнего не верил, что она его обманывает.

Выяснилось, что с мошенницей Юрия Гельцера познакомил старый друг и партнер по бизнесу. Женщина пообещала помочь кандидату наук получить крупный кредит для развития бизнеса в одном из известных банков.

Однако спустя год женщине самой понадобилась помощь — она начала просить у Гельцера в долг, а мужчина не отказывал в помощи знакомой. В течение многих лет Юрий Гельцер ждал, когда его знакомая сдержит обещание и поможет ему с кредитом. При этом он продолжал помогать женщине материально. Однако в начале 2024 года он решил обратиться в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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