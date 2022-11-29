Калининградец пожарил колбасу на Вечном огне и попал под уголовную статью

В Калининграде завели дело на 45-летнего мужчину, пожарившего колбасу на Вечном огне. Инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Местные СМИ пишут, что мужчина утром пришел в мемориальный комплекс 1200 гвардейцам — братскую могилу воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, и начал жарить на огне колбасу. Происходящее зафиксировали камеры «Безопасного города».

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личность нарушителя. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над надмогильным сооружением»).

В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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