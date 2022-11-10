Собаки сломали годовалому ребенку ногу и покусали его мать

В СНТ Гурьевска Калининградской области два стаффордширских терьера набросились на маму с годовалым ребенком.

Мальчику они сломали ногу, а ногу матери разорвали. Ребенка с укушенными ранами правой голени доставили в Детскую областную больницу. ЧП произошло 7 ноября около 10:00 в частном доме. Об этом сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на экстренные службы региона.

Известно, что женщина была вместе с детьми в гостях у сестры, которая уехала по делам в другой город. В квартире вместе с людьми находились два стаффордширских терьера, которые принадлежали родственнице.

На данный момент мальчик находится в больнице, его состояние стабильно. После выписки будут назначены судмедэкспертизы, чтобы оценить причиненный вред. По информации издания «Клопс», пострадавшая претензий к сестре не предъявила. Информацию о покусанном ребенке в полицию передали медики.

По словам владелицы собак, родственники сами выпустили питомцев из комнаты, а ребенок спровоцировал животных тем, что бил и тыкал им в глаза. Она уточнила, что один из псов болеет простатитом и его лечат антибиотиками. При этом обе собаки периодически участвуют в соревнованиях.