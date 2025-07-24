«Какой кошмар»: дочь командира разбившегося самолета Ан-24 рассказала об отце

Командиром разбившегося в Амурской области Ан-24 самолета был 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предварительной причиной катастрофы стала ошибка пилота при плохой видимости из-за непогоды. Однако неизвестно, кто вел посадку — Логвинов или второй пилот Кирилл Плаксин.

В разговоре с ИА Регнум дочь Вячеслава рассказала, что узнала о случившемся от журналистов.

«Какой кошмар, да, мой папа пилот, он работает в „Ангаре“. Но я пока ничего о произошедшем не знаю. У меня нет слов, я в шоке», — сказала женщина.

Родные Логвинова пытаются получить информацию о ходе поисков от МЧС.

Логвинов учился в Военном институте Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе, но жил в Иркутске. Регулярно выполнял полеты на самолетах Ан-24.

Известно, что в ноябре 2024 года в авиакомпанию, которой принадлежит самолет Ан-24, приходила трудовая инспекция. Работодателя обвиняли в задержке зарплат сотрудникам. Позже прошла проверка на предмет соблюдения транспортной безопасности — она окончилась профилактической беседой.

Напомним, самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Экипаж перестал выходить на связь, и утром горящие обломки воздушного судна обнаружили в 15 км от Тынды. На борту находилось 43 пассажира, в том числе пять детей и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Ранее стало известно, что на борту Ан-24 был известный хирург-онколог. Его стаж работы составлял 48 лет.