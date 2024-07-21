«Какая-то нелепость»: раскрыты подробности падения екатеринбурженки из окна 12-го этажа

20 июля в Екатеринбурге из окна 12-го этажа выпала 40-летняя фотограф Анна. У женщины закружилась голова, и она потеряла равновесие. Все произошло на глазах у ее мужа.

Сын Анны и ее мужа на выходные уехал к бабушке, и супруги решили заняться ремонтом. Женщина мыла окна, у нее закружилась голова, и она упала.

Анна погибла на месте. Приехавшие медики обнаружили женщину уже мертвой.

«Анечка была светлым и добрым человеком. Очень любила мужа и детей. У них хорошая крепкая семья была. Какая-то нелепость», — рассказала Kp.ru сестра погибшей женщины.

Близкие рассказали, что женщина была творческим человеком и очень любила жизнь. Она занималась ирландскими танцами, любила разговаривать на английском. Чувство прекрасного проявлялось и в фотографиях Анны — ее работы сравнивают с произведениями авторов Северного Возрождения, пояснил близкий друг погибшей.

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