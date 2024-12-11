«Как в стиральной машине»: пассажир перевернувшегося автобуса, в котором ехали 45 человек, рассказал о ДТП

Автобус, в котором находились 45 пассажиров, перевернулся в Новосибирской области. Один из участников ДТП рассказал журналистам о случившемся. Он завил, что люди вращались в салоне транспортного средства «как в стиральной машинке», передает РЕН ТВ.

Пассажирский автобус направлялся в сторону поселка Светлое. За несколько километров до пункта назначения транспорт неожиданно съехал в кювет и перевернулся. По словам мужчины, который сидел в салоне, удар пришелся в заднюю часть.

«Я сидел в задней части автобуса, был удар в заднюю часть, потом занос и несколько переворотов», — рассказал пострадавший.

После того как автобус перестал двигаться, испуганные люди стали экстренно его покидать. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.

Ранее в Томской области водитель автобуса сбил школьника. После наезда он не вызвал скорую, а повез пострадавшего на учебу.