Как в фильме ужасов: агрессивные вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023»

Вороны напали на финалистку конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасию Антонову во Владивостоке. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Анастасия приехала в Приморье в конце мая. Девушка любовалась природой и морскими котиками. Во время прогулки она забрела на безлюдную лестницу среди деревьев. Там на Антонову напали вороны — агрессивные птицы начали кружить над ее головой, пытались клюнуть и схватить сумку.

Модель принялась бежать, но вороны не отставали. Избавиться от них помогли услышавшие крики прохожие. Перепуганная девушка призналась, что почувствовала себя как в фильме ужасов.

По словам орнитологов, в июне вороны могут вести себя агрессивно: в это время птицы защищают свои гнезда.

Ранее на Сахалине туристка стала жертвой нападения чайки. Птица вцепилась в голову девушке и рассекла ей затылок. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.