«Не хочу превращаться в сморщенное яблочко»: Довлатова рассказала о будущей пластике

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова в интервью сайту «Страсти» рассказала о первой пластической операции и раскрыла, планирует ли новые хирургические вмешательства.

«Первую пластическую операцию я сделала 15 лет назад, но тогда не думала, что она именно так называется. Мне убрали грыжу из-под глаз, кожу не трогали, так как было молодое лицо», – рассказала звезда.

Алла отметила, что через некоторое время встретилась с этим же хирургом на ТВ. Они договорились о новом визите, тогда женщине сделали эндоскопическую подтяжку лба.

«Через полгода я пришла и сказала, что хочу сделать блефаропластику верхних век, мы ее сделали. А еще мы взяли немного жира на спине, под коленками, чтобы создать моложавую припухлость на лице. Через год мы еще раз собрали жир из «возрастных ловушек» и отправили повторно в лицо и руки. Я пожалела, что в первый раз в руки не сделала, получилось классно. Мы еще сделали блефаропластику нижних век», – добавила телеведущая.

Довлатова рассказала в интервью, собирается ли она делать пластические операции в дальнейшем.

«Я их обязательно буду делать, потому что не хочу превращаться в сморщенное яблочко. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», – призналась артистка.

Полное интервью Аллы Довлатовой о знакомстве с мужем, рождении внука и отношении к критике можно прочитать здесь.