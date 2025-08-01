Как в истории с Долиной: жертве украинских мошенников вернули квартиру, а покупательницу оставили с ипотекой

В Москве местная жительница лишилась квартиры из-за украинских мошенников, однако потом получила ее обратно. Историю, напоминающую случай певицы Ларисы Долиной, приводит Telegram-канал Mash.

Сначала москвичка отдала аферистам все свои накопления. Затем она набрала кредитов, продала квартиру и все средства вновь передала мошенникам. Однако и этого преступникам показалось мало, и они заставили жертву поджечь военкомат.

Но для женщины эта история закончилась хорошо, тогда как покупательница ее квартиры попала в затруднительное положение. Москвичка добилась, чтобы сделку о продаже ее недвижимости признали недействительной. В итоге она получила жилье обратно, а взявшая на него ипотеку на 27 лет россиянка осталась ни с чем. Ей по результатам этого дела ничего не присудили.

Похожим образом история развернулась с Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Адвокаты певицы также смогли добиться, чтобы суд вернул ей квартиру, тогда как малодетная мама, купившая жилье, по итогу осталась ни с чем.