Заседание пройдет 8 сентября: Мосгорсуд проверит законность возвращения Ларисе Долиной квартиры

Мосгорсуд проверит законность возвращения Ларисе Долиной квартиры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей апелляционной инстанции.

По информации источника, Московский городской суд проведет заседание 8 сентября, на котором вновь встретятся две стороны спора о квартире — Лариса Долина и Полина Лурье. На заседании будет проверена законность решения предыдущей инстанции.

Так, в марте этого года Хамовнический районный суд удовлетворил требования исполнительницы, которая лишилась жилья из-за действий мошенников — он вернул ей квартиру. Москвичка, которая приобрела недвижимость и ничего не знала об афере, лишилась ее. При этом звезду не обязали выплачивать Лурье компенсацию. Из-за этого женщина подала апелляцию.

Ранее адвокат Сергей Жорина в беседе с сайтом «Страсти» назвал решение по делу Долиной и Лурье несправедливым. Он считает, что Полина при совершении сделки по квартире проявила необходимую добросовестность и осмотрительность.