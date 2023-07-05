«Как это можно назвать отдыхом?»: что творится на пляжах Анапы

Туристы в Анапе сняли на видео переполненные пляжи: загорать там можно в лучшем случае стоя. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлен поселок Витязево.

Видно, что пляж забит отдыхающими: место на пляже найти невозможно, а чтобы пройти к морю, придется протискиваться сквозь толпу.

При этом власти Анапы заявили, что забиты центральные пляжи – в других местах проблем нет, они практически пустые.

На одном из видео, опубликованном Telegram-каналом Baza, турист говорит: «Смотрите, что творится. Как это можно назвать отдыхом? Как тут пройти-то?»

Он добавил, что многим нравится эта ситуация, а сам отдыхающий предпочитает, чтобы людей было поменьше.

По информации источника, в Анапе в настоящее время отдыхают 155 тысяч человек.

Ранее мы писали, что туристы заметили мертвых свиней в Черном море. Соответствующие кадры сделали на пляже в Абхазии.