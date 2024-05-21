«Как будто я ей враг»: отец чеченки Заурбековой впервые высказался о ее побеге

Отец чеченки Лии Заурбековой впервые высказался о ее побеге из дома. Беслан Заурбеков отметил, что продолжает ее искать, чтобы вернуть в семью. А также он заявил, что у нее нет доказательств его избиений. Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что 19-летняя девушка рассказала о том, что ей пришлось уйти от близких из-за физического и психологического насилия. Сейчас она находится, по данным СМИ, за пределами России. При этом семья не оставляет попыток вернуть ее назад. Как признался ее отец, они делали все, чтобы удержать ее, но ей все равно удалось уехать.

«Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски», - отметил мужчина.

Глава семьи упомянул, что Лию будет ждать наказание, когда ее вернут. Также будет решаться судьба парня девушки, с которым она сбежала. По словам Беслана, чтобы быть с его дочерью, молодой человек должен принять ислам, другого варианта нет.

Кроме того, прокомментировал Заурбеков и слова дочки об избиениях. Он отметил, что у нее нет никаких доказательств, поэтому утверждать что-то она не может.

Ранее появились подробности состояния сотрудника аэропорта Кольцово, которого переехал самолет.