Как будто избила толпа: полиция приехала в челябинскую школу из-за драки первоклассников

В школе Челябинска у двоих первоклассников произошел конфликт. В результате в образовательное учреждение была вызвана полиция.

Подробности приводит сайт 74.ru.

13 октября родители пострадавшего школьника приехали на место и обнаружили, что у их ребенка разбито лицо, а под глазами синяки.

Отец мальчика рассказал: «Его как будто толпа хулиганов избила».

Выяснилось, что все это – результат конфликта с другим первоклассником. До этого дня сын не рассказывал про обидчика и не жаловался на ссоры.

Драка случилась, когда классный руководитель вышла. Дерущихся детей застал другой педагог. Зачинщика повели к директору, а пострадавшего мальчика – к врачу.

Увидев раны на лице ребенка, родители вызвали полицию. Правоохранители выдали направление на судмедэкспертизу для установления вреда здоровью.

Также выяснилось, что хулиган стоит на внутришкольном учете и до этого беседовал с психологом.

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