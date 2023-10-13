Как будто избила толпа: полиция приехала в челябинскую школу из-за драки первоклассников
В челябинскую школу приехала полиция из-за драки первоклассников.
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В школе Челябинска у двоих первоклассников произошел конфликт. В результате в образовательное учреждение была вызвана полиция.
Подробности приводит сайт 74.ru.
13 октября родители пострадавшего школьника приехали на место и обнаружили, что у их ребенка разбито лицо, а под глазами синяки.
Отец мальчика рассказал: «Его как будто толпа хулиганов избила».
Выяснилось, что все это – результат конфликта с другим первоклассником. До этого дня сын не рассказывал про обидчика и не жаловался на ссоры.
Драка случилась, когда классный руководитель вышла. Дерущихся детей застал другой педагог. Зачинщика повели к директору, а пострадавшего мальчика – к врачу.
Увидев раны на лице ребенка, родители вызвали полицию. Правоохранители выдали направление на судмедэкспертизу для установления вреда здоровью.
Также выяснилось, что хулиган стоит на внутришкольном учете и до этого беседовал с психологом.
Ранее сообщалось о состоянии актера Павла Баршака, который был госпитализирован после драки из-за женщины. Артист, известный по сериалам «Каменская» и «Убойная сила», лежит в московской больнице в тяжелом состоянии. Ни положительной, ни отрицательной динамики нет.