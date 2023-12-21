Кадета нашли без сознания на автобусной остановке после репетиции новогоднего бала

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с участием 16-летнего учащегося кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Юноша после репетиции новогоднего бала выпил алкоголь с друзьями и потерял сознание, передает Фонтанка.

Несовершеннолетнего заметили на Михайловской дороге в Парголово сегодня ночью, 21 декабря. Он лежал без сознания на автобусной остановке. На место были вызваны врачи скорой помощи. После осмотра они доставили кадета в медицинское учреждение. Там у него диагностировали отравление этанолом.

Придя в себя, мальчик рассказал, что ему стало плохо после того, как он выпил с одноклассниками на репетиции новогоднего бала. Что именно пили несовершеннолетние, не уточняется. Детали и обстоятельства случившегося выясняют петербургские следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее в Краснотурьинске 15-летний школьник отравился рецептурными препаратами. После этого его незамедлительно доставили в больницу.