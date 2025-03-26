«К сожалению, не обходится без потерь»: Хинштейн о гибели военкора Первого канала Прокофьевой и ранении оператора

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой и тяжелом ранении оператора Дмитрия Волкова. Подробностями он поделился в Telegram-канале.

«Сегодня журналист — это тоже солдат. К сожалению, не обходится без потерь», - начал Хинштейн.

Он рассказал, что от действий ВСУ 26 марта пострадала съемочная группа Первого канала. Несчастье случилось в белгородском приграничье.

«Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения… Состояние тяжелое — наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни», - написал Хинштейн.

Политик рассказал о многочисленных ожогах у Волкова и минно-взрывной травме. Оператора госпитализировали в Обоянскую ЦРБ, где подключили к ИВЛ. Его перевозят в Курскую областную больницу, а в случае необходимости доставят в Москву. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.

Хинштейн также выразил соболезнования родным погибшей Анны Прокофьевой.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.