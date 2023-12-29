К смерти может быть причастен посторонний человек: полицейские проверяют версию о тройном убийстве в Самаре

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства гибели трех человек в Самаре. Их трупы нашли в пятницу, 29 декабря, в одном из ЖК. Сначала были две версии — двойное убийство и суицид, однако теперь стражи порядка проверяют информацию о постороннем человеке, который может быть причастен к тройному убийству, передает mk.ru.

Жертвами трагедии стали две женщины и мужчина. Житель Самары проживал в квартире со своей девушкой. Пара, по словам соседей часто ругалась и выпивала. Накануне в гости пришла мама сожительницы. Все трое выпивали. Утром с балкона упала девушка. Через некоторое время упал мужчина. А на лестничной клетке у их квартиры лежал труп матери.

Полицейские в настоящий момент пытаются понять, как погибли люди и кто может быть причастен к этому. Так, могло произойти двойное убийство, которое совершил мужчина. Но также могло произойти и тройное убийство, так как в квартире могли находиться еще незнакомые люди.

Ранее в Красноярском крае насильник и убийца 16-летней девушки предстал перед судом. Ему избрали наказание в виде пожизненного заключения.