К поискам пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина подключится турецкий флот

Пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина Николай Свечникова начнут искать с подключением командующего Военно-морскими силами Турции. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О пловце ничего не известно с воскресенье. Поисковая операция началась только после прямого обращения семьи спортсмена. Его родные через переводчика пообщались с властями Стамбула, которые пообещали задействовать флот.

Также стало известно, что в Стамбул прилетела супруга Николая. Дома в Москве она оставила с родственниками 8-месячного ребенка. По словам женщины, после пропажи ее мужа, никто даже не попытался его найти. Более того, по Босфору тут же открыли движение для судов.

Меж тем, другие участники «Босфор-2025» пожаловались на плохую организацию соревнования. Так, турецкий пловец рассказал, что на мероприятии были проблемы даже с туалетами, а также питьем и питанием.

Ранее друг пропавшего Николай Свечникова рассказал о возможном несоблюдении мер безопасности во время заплыва через Босфор .