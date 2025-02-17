«К нему не прикасался!»: подозреваемый в убийстве пожилого москвича раскрыл свою версию произошедшего

Подозреваемый в убийстве пенсионера, кормившего бездомных кошек, москвич рассказал свою версию конфликта. Несмотря на распространившееся в Сети видео с избиением, он заявил — первым напал именно пожилой мужчина. Об этом сообщает mk.ru.

15 февраля 78-летний мужчина вышел во двор, чтобы покормить животных. Там он встретился с соседом, который, предварительно, был пьян. У них произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился с кулаками на пенсионера.

Очевидцы рассказывали, что его разозлило замечание пожилого россиянина. Однако сам он отрицает, что проявил агрессию первый.

«Дед первый набросился на меня. Мы просто сидели с другом и выпивали на лавочке, а он кричал громко, замахнулся клюшкой на меня. Ну, я и не выдержал. Но к нему не прикасался!» - заявил мужчина.

Напомним, что пенсионер после случившегося скончался. Нападавшего задержали, но вскоре отпустили, так как, предварительно, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Ранее правозащитница Светлана Грачева рассказала об аресте подозреваемого в убийстве пожилого москвича.