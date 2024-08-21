К исчезновению может быть причастно некое лицо: в деле о пропаже актрисы Лебедевой появился подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после исчезновения российской актрисы Людмилы Лебедевой. Дело расследуют по статье об убийстве. В нем уже появился подозреваемый, передает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, знаменитость могла исчезнуть не сама по себе, а благодаря чьим то противоправным действиям. Так, следствие уже имеет догадки относительно того, кто замешан в пропаже Лебедевой. Однако конкретной информации о подозреваемом пока нет.

Артистка пропала еще 18 августа в городе Любань Тосненского района. По некоторым сведениям, артистка отправилась в лес за грибами. В настоящий момент продолжаются поиски женщины.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал сайту «Страсти», почему возбудили дело об убийстве пропавшей актрисы Лебедевой. По словам эксперта, это вполне обыкновенная практика.