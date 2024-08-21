Увеличивает шансы на спасение: адвокат объяснил, почему возбудили дело об убийстве пропавшей актрисы Лебедевой

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой. Его будут расследовать по статье об убийстве. Хоть явных признаков гибели женщины еще нет, но начало производства — крайне важный момент в поисках знаменитости, ведь он позволяет расширить полномочия стражей порядка.

Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов. По словам эксперта, возбуждение дела об убийстве после исчезновения человека — нормальная практика.

Подобная тактика расследования пропажи человека дает сотрудникам правоохранительных органов всю процессуальную полноту действий. Говоря простым языком, они теперь могут истребовать любую необходимую по делу информацию, например, о нахождении мобильного телефона, записи с камер наблюдения любых учреждений и т.д.