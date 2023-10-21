Изъяли 5000 пар кроссовок: в магазин Никиты Ефремова нагрянули с обысками

Полицейские изъяли 5000 пар кроссовок из магазина Никиты Ефремова, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

21 октября стало известно о том, что в столичном магазине блогера и предпринимателя Никиты Ефремова прошли обыски. Как уточняют источники, полицейские нагрянули после заявления Владимира Имжукова. Мужчина рассказал, что приехал в магазин утром и попросил у персонала сертификаты на обувь, чтобы подтвердить их подлинность. Однако прибывший юрист отказался предоставлять документы.

В результате, оба магазина Никиты Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге оказались закрыты «по техническим причинам». Прибывшие полицейские начали изымать товар — всего около 5000 пар кроссовок. Сам Ефремов ситуацию не комментирует.

Напомним, бизнесмена начали подозревать в продаже поддельной обуви неделю назад — когда в Сети начали распространяться отзывы недовольных клиентов.

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