Извращенца отправили в СИЗО: работника крупной табачной компании подозревают в растлении детей

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в растлении детей. Два уголовных дела, где фигурирует подозреваемый, были объеденины в одно, передает 78.ru.

Следователи, разбиравшие два отдельных случая, пришли к выводу, что задержанный по подозрению в педофилии мужчина может быть причастен к совершению обоих преступлений.

Жителя Северной столицы, работавшего в крупной табачной компании, задержали еще осенью минувшего года. Тогда мать одной из пострадавших девочек заявила на мужчину в полицию. Его жертвой стала 13-летняя школьница. О втором случае информация пока не раскрывается. В настоящий момент фигурант уголовного дела находится в СИЗО.

Ранее в Москве 42-летнего местного жителя заподозрили в изнасиловании дочери. Отец совершал противоправные действия в отношении девочки на протяжении трех лет.