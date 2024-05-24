«Извинения никто не принес»: избитый в Казахстане пианист Викрам Рузахунов рассказал о последствиях

Пианист и джазовый музыкант Викрам Рузахунов, избитый в Казахстане во время январских протестов в 2022 году, рассказал, что никто из полицейских не признал вину. Извинений никто не принес. Известно, что от действий казахстанских силовиков пострадали десятки людей, включая артиста.

В феврале 2022 года возбудили уголовное дело по факту пыток в отношении Рузахунова. Его передали в Генпрокуратуру Казахстана. Задержаны четверо сотрудников полиции. После пыток Рузахунов долго восстанавливался, работал с психологом. Ему требовалось лечение из-за сломанных ребер и пробитого легкого.

Пианист приехал в Казахстан впервые после событий только спустя 8 месяцев. На следственных действиях он опознал около 10 человек. Во время следствия джазмен обратился с иском к МВД республики, требуя принести ему официальные извинения. Однако в иске ему отказали.

«До настоящего времени извинения никто не принес», - поделился Рузахунов. Его слова приводит сайт mk.ru.

Процесс по делу Рузахунова затянулся, но он не собирается сдаваться. Артиста приглашают с концертами в Казахстан, но он приезжает исключительно по делу.

На вопрос, признал ли вину кто-то из полицейских, артист ответил: «Никто не признал вину». По его словам, некоторые в показаниях рассказывали о происходившем, а потом отказывались от слов.

Ранее сообщалось, что избивший актера Павла Баршака хулиган был отправлен на принудительное лечение.