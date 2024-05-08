Суд отправил на принудительное лечение хулигана, избившего актера Павла Баршака

Александра Табакова, который в октябре 2023 года избил актера Павла Баршака, отправили на лечение, уголовной ответственности он избежал. Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы.

Подробности сообщает ТАСС.

«В отношении Табакова вынесено постановление о применении к нему мер медицинского характера в связи с невменяемостью», - сказали изданию в суде.

Осенью 2023 года мужчина залез в квартиру бывшей девушки. Это произошло, когда в жилище находился Баршак. Словесная перепалка между мужчинами закончилась дракой. Актер попал в больницу и выписался спустя 8 дней. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Баршак снимался в фильмах «Прогулка», «День выборов-2» и других. Известно, что мужчины были знакомы: Табаков снимался в массовке.