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СЛУЧИЛОСЬ
15:09, 12 января 2024
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Известный российский рэпер сгорел при пожаре в загородном доме

Shot: экспертиза подтвердила гибель рэпера Sir-J в ходе пожара в загородном доме.

Известный российский рэпер сгорел при пожаре в загородном доме

© Freepik

Экспертиза подтвердила, что останки, которые были найдены после пожара в загородном доме в поселке Расторгуево Московской области, принадлежат Сергею Булавинцеву, известному как рэпер Sir-J. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, 29 декабря музыкант приехал на дачу после концерта в Калининграде, после чего не покидал дом. В эту ночь в здании случился пожар. Первоначально на месте не нашли человеческих останков, вследствие чего отрабатывалась версия о пропаже артиста. Повторное изучение показало, что в момент возгорания в доме находился человек.

После проверки останков судмедэксперты пришли к выводу, что Булавинцев погиб при пожаре. В настоящий момент точная причина возгорания неизвестна. Также предстоит выяснить, почему рэпер не смог покинуть дом.

Ранее коллега рэпера Sir-J назвал странным пожар в его доме.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
рэпер
смерть
пожар
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