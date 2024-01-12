Известный российский рэпер сгорел при пожаре в загородном доме

Экспертиза подтвердила, что останки, которые были найдены после пожара в загородном доме в поселке Расторгуево Московской области, принадлежат Сергею Булавинцеву, известному как рэпер Sir-J. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, 29 декабря музыкант приехал на дачу после концерта в Калининграде, после чего не покидал дом. В эту ночь в здании случился пожар. Первоначально на месте не нашли человеческих останков, вследствие чего отрабатывалась версия о пропаже артиста. Повторное изучение показало, что в момент возгорания в доме находился человек.

После проверки останков судмедэксперты пришли к выводу, что Булавинцев погиб при пожаре. В настоящий момент точная причина возгорания неизвестна. Также предстоит выяснить, почему рэпер не смог покинуть дом.

Ранее коллега рэпера Sir-J назвал странным пожар в его доме.