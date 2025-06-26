Известный футболист напал на женщину в отеле и отправил ее в нокаут стулом

В соцсетях распространилось видео, на котором игрок английского клуба «Олдхэм Атлетик» Киан Харратт нападает на женщину в отеле на Ибице. По данным The Mirror, футболист избил ее стулом, после чего она потеряла сознание.

По данным источника, конфликт произошел после того, как пострадавшая попыталась остановить драку между Харраттом и его друзьями и другими гостями отеля. Свидетели утверждают, что компания спортсмена вела себя агрессивно:

«Они вели себя отвратительно — брызгали водой, кидали мячи в женщин у бассейна, а потом начали швырять стулья», — рассказал один из очевидцев.

Ранее Харратт уже привлекался к ответственности за браконьерство — суд дважды признавал его виновным, назначив штрафы на общую сумму более 2 тысяч фунтов. Клуб «Олдхэм Атлетик» не прокомментировал инцидент.

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