Футболиста Дениса Глушакова задержали в пьяном виде и лишили водительских прав

Футболиста Дениса Глушакова задержали в пьяном виде за рулем и лишили водительских прав. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, бывшего игрока российского клуба «Спартак» заметили в Ростовской области. 37-летний звезда находился за рулем своего автомобиля Li7. После проверки с помощью алкотестера выяснилось, что у него 0,8 промилле. На Глушакова составили протокол, а его машину отправили на штраф-стоянку.

Источник отмечает, что дело футболиста передано в суд. Пока нет информации о том, на сколько он будет лишен водительских прав.

Напомним, что это не первая скандальная история в жизни спортсмена. Несколько лет назад у Глушакова случилась неприятная ситуация с бывшей супругой Дарьей. Она узнала о том, что мужчина был в бане с любовницей, и подала на развод.

Денис собирался отнять у матери детей и даже обратился в суд, но он встал на сторону женщины.

Ранее мы писали о том, что режиссер Сарик Андреасян попытался оспорить лишение прав за пьяную езду. Напомним, знаменитость лишили прав на полтора года. Его остановили в мае на Цветном бульваре.