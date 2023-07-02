До 15 лет тюрьмы: амурский спасатель вымогал у несовершеннолетней интимные фото

В Амурской области правоохранительные органы задержали сотрудника МЧС, который вымогал интимные фотографии у подростка. Мать девочки написала заявление в полицию.

Оказалось, что 14-летняя девочка общалась с 22-летним парнем, работающим спасателем. Поначалу общение было обычным, но потом мужчина начал просить нюдсы.

Девушка отказала возлюбленному и рассчитывала на закрытие данного вопроса. Однако дальнейшая настойчивость парня испугала школьницу, и она рассказала о случившемся матери.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Согласно закону, мужчину ждёт до 15 лет лишения свободы.

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