Роман Костомаров пришел для получения награды с медсестрами

Фигурист Роман Костомаров удостоился награды XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Олимпийский чемпион пришел на церемонию с медсестрами – они ухаживали за ним.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Костомарова наградили за автобиографический фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». Картину показывали в рамках закрытия кинофестиваля.

Спортсмена наградил президент фестиваля Евгений Герасимов. Фигурист поднялся на сцену, чтобы забрать приз. В это время в зале находились его жена Оксана Домнина, а также медсестры.

Фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» посвящен событиям, которые перенес фигурист. В 2023 году ему ампутировали конечности.

Спортсмен признавался – сначала было тяжело смотреть фильм о себе. Сейчас он выступает в шоу Ильи Авербуха. В Сочи Костомаров откатал 24 представления, обошлось без падений: говорит, что это нетяжело, но сложно держать баланс. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Костомаров делился, что танец на льду дался ему «невероятно трудно».