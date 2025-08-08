Известного тренера по танцам и фитнесу изнасиловали и забили до смерти в российском городе

В Нижегородской области изнасиловали и убили известного тренера по фитнесу и танцам. На 48-летнюю женщину напали днем, когда она каталась на велосипеде.

4 августа тренер каталась на велосипеде в дубовой роще. Неизвестный напал на женщину, изнасиловал, избил и лишил жизни. Спустя время ее тело нашли рядом с рекой Воложка, пишет Telegram-канал 112.

Убийца до сих пор не установлен. Правоохранительные органы занимаются его поисками.

8 августа прошли похороны женщины, рассказали в соцсетях фитнес-клуба, где она работала. Погибшая занималась восточными танцами — ученики обожали ее занятия.

«Прекрасный педагог и замечательная женщина! Каждое занятие по танцам живота было как праздник для меня! Настолько светлым, вдохновляющим человеком она была! До сих пор не могу поверить…», — написала одна из учениц тренера.

