«Я не могу поверить»: мать и сыновья задушенной мужем тренера по карате едва стояли на ногах у ее гроба

1 августа в храме Успения Пресвятой Богородицы в Березовском прощаются с тренером по карате Аленой Папст, которую, по версии следствия, убил муж Андрей. Проводить женщину в последний путь пришли сотни человек: друзья, коллеги, знакомые и воспитанники.

По словам коллеги погибшей женщины, ее знало полгорода. Все любили и уважали тренера, утверждает она.

Тяжелее всего на прощании пришлось матери Папст: женщина, как сообщает Kp.ru, не могла сдержать рыданий. Сыновья Алены пытались успокоить убитую горем бабушку, хотя им самим не удавалось остановить слезы.

«Я не могу в это поверить… Не могу смотреть», — шептала мама тренера.

Брат Алены Алексей полностью согласился с доводами следствия. Мужчина уверен: женщину лишил жизни супруг.

Знакомая погибшей считает, что мотивом убийства мог стать предстоящий развод. По слухам, тренер собиралась разойтись с Андреем, но никому не говорила, почему приняла такое решение. У мужчины, говорит приятельница Папст, из-за этого могла возникнуть неприязнь к жене.

Простились с любимым тренером и юные каратисты. Алена тренировала местную команду с четырех лет, поэтому ребятишки едва сдерживали слезы.

«Мы будем по ней скучать, она была очень добрая, хорошая. Учила нас вируситься и не обижать слабых», — приводит их слова «4 канал».

Напомним, несколько дней назад Андрей и Алена Папст сильно поссорились. Мужчина вывез супругу в лес, избил ее и лишил жизни. После он подстроил ДТП, чтобы выдать убийство за несчастный случай.