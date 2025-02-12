Известного российского кинооператора госпитализировали с ножевым ранением

Известного советского и российского кинооператора Темерлана Зельму доставили в московскую больницу с ножевым ранением. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, кинематографист попал в медучреждение с ножевым ранением в ночь на 12 февраля. Травму 83-летний Зельма получил в трехкомнатной квартире одного из домов на Беговой улице. Кинооператор сидел в кресле, смотрел телевизор, чистил фрукты разделочным ножом, привезенным из командировки на Чукотку.

Около 00:30 россиянин положил нож на подлокотник кресла, отложил фрукты в сторону и отправился в туалет. Когда он вставал, режущий инструмент случайно слетел с ровной части подлокотника и упал на сидение лезвием вверх. Вернувшись в комнату, пенсионер незамедлительно сел на кресло, как вдруг почувствовал сильную боль. Лезвие пронзило кожу «пятой точки» на шесть сантиметров в глубину.

Шокированный кинематографист попросил помощи у 86-летней жены, которая смотрела телевизор в соседней комнате. Спустя некоторое время мужчина был доставлен в столичную больницу. Там после осмотра медики зашили глубокую рану. Так как жизни пострадавшего ничего больше не угрожало, медицинские работники отправили жителя столицы домой.

Темерлан Зельма является сыном известного фотокорреспондента Георгия Зельмы. Он работал оператором-постановщиком в «Зигзаге удачи», «Обретешь в бою» и других картинах.

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