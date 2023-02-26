Футболиста «Зенита» закидали бананами

Под самый конец Кубка России по футболу на матче между питерским «Зенитом» и ульяновской «Волгой» произошёл забавный инцидент.

«Забава», впрочем, в конечном итоге может обернуться для всех ее участников весьма серьезными последствиями.

Один из болельщиков, находящихся на трибуне, кинул в сторону чернокожего бразильского футболиста Дугласа Сантоса банан.

Матч пришлось прерывать, однако попытки наспех отыскать подозреваемого успехом не увенчались.

Не помогли даже материалы, изъятые с камер наблюдения на стадионе.

Замять произошедшее тоже не выйдет: в российском футбольном Союзе уже сообщили, что разбором случившегося скандала займется специальная комиссия.

Случаи, когда с трибуны на футбольное поле летят не относящиеся к спортивному состязанию предметы – не редкость.

Однако история, когда подобного рода неурядицы доходят до высших инстанций, считаются редкостью.