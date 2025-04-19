Артиста Тувинской филармонии задержали по подозрению в шпионаже

31-летнего солиста Тувинской государственной филармонии Цэцэндэлгэра Тэгшээ задержали в Москве. Артиста подозревают в шпионаже.

Тэгшээ задержали еще в конце января 2025 года, но публично об этом сообщили только сейчас. Эту информацию подтвердили aif.ru в Тувинской филармонии. В отношении мужчины ведутся следственные действия.

«В период следственных действий никто не вправе вмешиваться в деятельность правоохранительных органов», - объяснили в учреждении.

По данным монгольских СМИ, скорее всего, артист находится в одном из СИЗО Москвы. Его подозревают в шпионаже – остальные подробности не уточняются.

Цэцэндэлгэр Тэгшээ – известный в Туве артист. Он является лауреатом престижных музыкальных конкурсов, исполняет классические, лирические, патриотические и другие композиции.

Ранее блогера-миллионника Павла Дворецкого задержали по подозрению в мошенничестве в подмосковной Балашихе.