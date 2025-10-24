Известного музыкального продюсера госпитализировали после нападения на улице

Неизвестные избили продюсера и экс-директора группы «Тату» Леонида Дзюника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

66-летний продюсер рассказал, что злоумышленники напали на него прямо на улице. Неизвестные нанесли Дзюнику несколько ударов.

Сейчас Леонид находится в больнице — ему сделали операцию из-за хронического заболевания сердца.

В нулевых Дзюник был концертным директором известных музыкальных групп «Тату» и Smash!

