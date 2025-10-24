Опубликовано 24 октября 2025, 15:241 мин.
Известного музыкального продюсера госпитализировали после нападения на улице
Экс-директор «Тату» Леонид Дзюник попал в больницу после нападения на улице.
© Скриншот Vk Video
Неизвестные избили продюсера и экс-директора группы «Тату» Леонида Дзюника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
66-летний продюсер рассказал, что злоумышленники напали на него прямо на улице. Неизвестные нанесли Дзюнику несколько ударов.
Сейчас Леонид находится в больнице — ему сделали операцию из-за хронического заболевания сердца.
В нулевых Дзюник был концертным директором известных музыкальных групп «Тату» и Smash!
Ранее в Казани неизвестный выволок из подъезда девушку, избил ее и похитил. Предварительно, у мужчины был подельник, который тоже находился в машине. Полиция занимается поиском похищенной и преступников.
Также мы писали, что в Орске 12-летнюю школьницу избили в день рождения из-за неправильного внешнего вида.