Известная порнозвезда продает свои яйцеклетки для рождения детей, похожих на нее

Бывшая порнозвезда, автор текстов о сексе и модель OnlyFans Аелла после завершения карьеры решила стать бизнесвумен. Девушка объявила, что собирается продавать свои яйцеклетки всем, кто желает похожих на нее детей. Причем она уточнила, что ее главная цель – это не деньги, а рождение «красивых людей».

К мысли о продаже своих «замечательных генов» Аелла пришла, когда задумалась о ребенке. Она поняла, что в ближайшем будущем она не хочет заводить детей, поэтому решила помочь другим. Она планирует продавать свои яйцеклетки поклонникам, которые хотят девочек и мальчиков, похожих на нее.

Аелла также пояснила, почему не хочет делать все это на благотворительной основе. Порнозвезду пугает сама процедура забора яйцеклеток, поэтому она не готова совершать ее бесплатно. Пока модель не озвучила точную цену своих генов, но зато рассказала, что получит их обладатель. «У меня хорошая родословная, медицинские анализы и семейная история, которой я могу поделиться», - поделилась девушка.

К слову, до этого заявления Аелла рассказала об итогах 2022 года. Причем весьма специфических. Оказалось, что порнозвезда за 365 дней приняла душ только 37 раз. Модель рассказала, что за это время ее тело уже успело адаптироваться, и от него не исходит неприятный запах. Также Аелла уточнила, что не пренебрегала базовыми правилами гигиены и регулярно подмывалась.

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