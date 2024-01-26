Известная художница Татьяна Назаренко госпитализирована с серьезной травмой

Известная художница, педагог и профессор, академик Российской академии художеств Татьяна Назаренко получила серьезную травму. 79-летнюю женщину доставили в больницу.

Издание выяснило, что Татьяна Назаренко упала у себя в квартире в Брюсовом переулке. Женщину застал обездвиженной ее сын. Она сидела на кухне и не могла подняться. Ранее художница уже получала травмы, но была против сиделок, которые, по ее мнению, мешают ей жить полноценной жизнью, пишет mk.ru.

Женщину госпитализировали с многочисленными травмами. На данный момент врачи оказывают необходимую помощь Татьяне.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк упал со стула во время заседания Госдумы.