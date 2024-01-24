«Ножки подпилили»: Владислав Третьяк упал со стула во время заседания Госдумы

Президент ФХР Третьяк не стал скрывать, что упал со стула во время заседания. Об этом сообщает «Матч ТВ».

24 января в Госдуме прошло заседание комитета по физической культуре и спорту, на котором присутствовал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Как рассказали журналисты, присутствовавшие во время заседания, под хоккеистом сломался стул, за которым он сидел.

Сам Тертьяк не пострадал, а лишь отшутился на тему случившегося.

«Ножки подпилили у стула», — сказал он улыбнувшись.

Трехкратного олимпийского чемпиона поддержали коллеги, которые дали ему новый стул.

Владислав Третьяк является советским хоккеистом и тренером. В период с 1969 по 1984 годы он защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. Позже Третьяк стал депутатом Госдумы.

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